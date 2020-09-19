Геннадия Труханова официально выдвинули кандидатом в мэры Одессы

Делегаты съезда партии «Доверяй делам» 17 сентября выдвинули действующего мэра Одессы Геннадия Труханова кандидатом от этой политсилы на должность Одесского городского председателя на предстоящих местных выборах.

Об этом сообщил сам Труханов в Facebook.

«Я рад, что за эти 5 лет не подвёл своих земляков, и одесситы в очередной раз доверили мне право выдвигаться на пост мэра. Со мной идёт практически вся команда, с которой мы работали все эти годы, чтобы продолжить начатые в городе преобразования», — отметил Труханов.

По словам кандидата, предвыборная программа, с который он идёт на выборы, символическое и знакомое каждому название — 7:40. «7 стратегий, 40 вызовов и заданий, которые мы обязательно реализуем за пять лет. Впереди у нас много работы, но дорогу осилит идущий», — подчеркнул мэр.

Как сообщала Одесса News, официальными кандидатами в мэры Одессы на местных выборах-2020 также являются шоумен Олег Филимонов («Слуга народа»), директор Первого благотворительного театрального фонда Наталья Делиева («Голос»), директор службы такси «Бонд» Пётр Обухов («Европейская солидарность»), бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко («Наш край»).