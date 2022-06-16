Труханов: Из-за войны горбюджет Одессы недополучит почти 2 миллиарда гривен

По предварительным расчётам, из-за военной агрессии Российской Федерации городской бюджет Одессы недополучит около 1 млрд. 800 млн. гривен.

Такой прогноз сделал городской голова Геннадий Труханов в интервью National Public Radio (США), сообщается на официальном Telegram-канале Одесского горсовета.

«Это ещё очень оптимистический прогноз, если дальше не будет ухудшаться ситуация», — добавил мэр.

Он отметил, что в городе не работает бизнес в различных сферах, в частности, те компании, чья работа связана с портом.

«Помимо самого порта простаивает огромная инфраструктура вокруг него, что, безусловно, очень плохо для экономики», — сказал Труханов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области стартовала жатва-2022.

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