В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Романюк, светлая ему память

18 января 2024 года прошло прощание с защитником из Одесской области Дмитрием Романюком, погибшем 7 января в бою в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Veterans HUB ODESA.

Герою было всего 26 лет. Он служил младшим сержантом 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Одесса News сообщала, что 11 января 2024 года в харьковском госпитале от сердечной недостаточности скончался раненый в бою 44-летний житель посёлка Любашёвка Одесской области, солдат Николай Литвинюк.

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Фото: Veterans HUB ODESA/Facebook

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