Два футболиста одесского «Черноморца» получили вызов в Олимпийскую сборную

Футболисты одесского «Черноморца» Максим Брагару и Владимир Салюк вошли в список игроков, приглашённых для участия с 30 мая по 17 июня в учебно-тренировочном сборе олимпийской сборной Украины (тренер – Руслан Ротань).

Об этом сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Отмечается, что наши «моряки» в составе украинской сборной примут участие в международном турнире Tournoi Maurice Revello (Франция).

«На первом этапе украинцы встретятся с Индонезией (4 июня), Италией (6-го), Панамой (8-го) и Японией (10-го). 14 числа состоятся матчи плей-офф за 5-10 места, 16-го – игра за 3 место и финал», — говорится в сообщении.

Максим Брагару

Владимир Салюк

Таким образом, по состоянию на 21 мая в кругу претендентов на участие в Олимпийских играх остаются ещё 11 спортсменов Одесской области (8 видов спорта): стендовая стрельба – Николай Мильчев, Иван Лоик, Виктория Науменко, пулевая стрельба – Кристина Остапенко, скалолазание – Григорий Ильчишин, баскетбол 3х3 – Юлия Мусиенко, бокс – Максим Молодан (до 71 кг), плавание – Вадим Науменко, лёгкая атлетика — Владислав Шепелев, пляжный волейбол Эдуард Резник (с Сергеем Поповым), теннис — Даяна Ястремская.

Одесса News информировала, что одесский борец вольного стиля Василий Михайлов уступил в решающем поединке за олимпийскую путёвку на проходившем в мае 2024 года в Стамбуле мировом отборе на Олимпиаду-2024.

Фото: ФК «Черноморец»

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