«Динамо» отдало группу футболистов в аренду «Черноморцу»

Клуб «Динамо» (Киев) достиг соглашения с «Черноморцем» о переходе в одесскую команду группы своих футболистов.

«Моряками» стали вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевсьий, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко, сообщает пресс-служба ФК «Динамо».

Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022.

По сообщению ФК «Черноморец» полузащитник команды «моряков» Артур Авагимян продлил своё сотрудничество с клубом. Артур родился 16 января 1997 года в Мариуполе. В «Черноморце» с января 2020 года участвовал в 39 официальных матчах, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Как сообщала Одесса News, 18 июля на тренировочную базу футбольного клуба «Черноморец» в Совиньоне прибыли несколько десятков фанатов чёрно-синих, недовольных включением в тренерский штаб специалистов киевского «Динамо».

Первый матч в новом чемпионате Украины «Черноморец» проведёт 25 июля, когда на выезде сыграет с черниговской «Десной».

Кстати. 22 июля голкиперу «моряков» Алексею Паламарчуку исполняется 30 лет, а спортивному директору клуба Александру Чернову — 35. Одесса News поздравляет с Днём рождения, желаем ярких матчей и удачи!

Фото: ФК»Черноморец»

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