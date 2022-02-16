Свитолина добыла уверенную победу на старте теннисного турнира в Дубае

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй круг турнира серии WTA 500 в Дубае, обыграв обладательницу wild-card Майяр Шериф из Египта – 6:2, 6:3.

Об этом сообщает XSPORT.

«Теннисистки провели на корте 1 час и 28 минут. За это время Свитолина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на приёме. Её соперница сделала 1 эйс, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 1 брейк-поинт», — говорится в сообщении.

Следующая соперница Свитолиной определится в матче Элизе Мертенс – Жиль Тайхманн.

Турнир в Дубае стал первым для Свитолиной после Australian Open, где она дошла до третьего круга.

Элина Свитолина рассказала, какие цели ставит перед собой на данном этапе сезона:

«Сейчас я чувствую себя хорошо, я провела хороший тренировочный блок из 10 дней в Вене, где я работала над физической формой. Также я много играла на корте. После Австралии у меня было время, чтобы перезагрузиться, начать тренировать удары, заняться фитнесом. Поэтому сейчас мои дела обстоят хорошо. Я просто хочу играть матчи, выступать на таких турнирах, как этот, и хорошо играть. У меня есть чёткая цель: каждый день использовать свою возможность показывать хороший теннис, хорошо тренироваться. Я также знаю, что могу соревноваться на самом высоком уровне. Сейчас я просто наслаждаюсь каждым моментом, когда у меня нет травм и когда есть шанс сыграть на турнире. Цели по поводу рейтинга, вроде подняться на 3-4 строчки, у меня нет. Для меня важно играть матчи и выигрывать каждый раз, когда я выхожу на корт, а также каждый день стараться стать лучше».

Свитолина занимает 15 место в одиночном рейтинге WTA. При этом её лучшая позиция – третья — в 2017 году.

Кстати. Свитолина становилась чемпионкой соревнований в Дубае в 2017-18 годах.

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