30 одесских скульпторов покажут свои работы в Горсаду

В галерее Летнего театра Горсада открылся проект «Грековка. Скульптура». Здесь показывают свои работы три десятка одесских скульпторов – педагогов, студентов и выпускников Грековского художественного училища.

На выставке работы из бронзы, гипса, дерева, глины, шамота, камня, пластика, композита.

Выставка также дополнена обширными фотоматериалами, представляющими работы одесских скульпторов, выполненные в разные годы и расположенные в разных местах города и области.

Выставка будет работать до 6 марта.

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