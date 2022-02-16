Киевский коррупционер, «слуга народа», внёс залог в 15 миллионов и пошёл домой

За депутата Киевского городского совета от фракции «Слуга народа» Владислава Трубицына внесли залог в размере 14 млн 886 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

«За депутата Киевского городского совета внесли залог в размере 14 млн 886 тыс. грн», — сказали в суде.

Как сообщала Одесса News, 9 февраля детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета и ещ` пятерых человек на получении взятки в размере 1,26 млн грн за содействие в организации розничной торговли в столице.

Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк подтвердила, что разоблачнным на взятке депутатом Киевсовета является представитель «СН» Владислав Трубицын. Она издала распоряжение о созыве внеочередной конференции киевской городской организации партии для рассмотрения этого инцидента.

НАБУ сообщило о подозрении депутату. Сообщение о подозрении подписала Генеральный прокурор.

Правоохранители также сообщили о подозрении остальным фигурантам: помощнику депутата Киевсовета, и.о. директора коммунального предприятия, заместителю директора коммунального предприятия, заместителю директора коммунального предприятия, приближённому к депутату лицу.

Действия всех шестерых подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК (взяточничество).

11 февраля ВАКС избрал меру пресечения Трубицыну в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 14 миллионов 886 тысяч гривен.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod