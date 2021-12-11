Скандал в полицейском ведомстве: замминистра обиделся, что его не узнали в лицо

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили устроил перепалку с правоохранителями на блокпосту при въезде в зону операции Объединённых сил.

Как сообщает издание ГОРДОН, видео 10 декабря опубликовал в Facebook экс-нардеп Игорь Мосийчук, более полную версию спора обнародовали на YouTube-канале «Остання крапля».

Судя по ролику, автомобиль, в котором ехал Гогилашвили, остановили перед блокпостом. Топ-чиновник был не доволен требованием правоохранителей показать документы.

«Ты меня не знаешь?» – спрашивал он.

Полицейский ответил, что лицо оппонента ему не знакомо.

«Мало ли кто тут ездит, тут было такое, что… много кто пытался проехать! Я что, неправильно выполняю свои обязанности?» – возмутился правоохранитель.

«У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким …балом, как у меня, – он один всего», – обратился Гогилашвили к полицейскому.

Тот ответил, что теперь будет знать и «рад знакомству».

«А теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет», – отреагировал замминистра.

«А что мне будет? Я работаю за 12 тысяч! Вам просто не понравилось, что я перевернул ваше служебное удостоверение», – отреагировал правоохранитель, подчеркнув, что выполняет свои обязанности.

Гогилашвили возмутился тем, что его не знают в лицо, и тем, что «не должен тратить время, доказывая, кто он». По мнению чиновника, правоохранители на блокпосту не соблюдали субординацию при общении с ним.



Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициирует дисциплинарное производство из-за инцидента, о чём сам министр сообщил в Facebook. «Из-за событий на блокпосту в Донецкой области я инициировал перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины», – написал Монастырский, пообещав «лично изучить все детали произошедшего и принять соответствующие управленческие решения». Для справки. Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Он — муж помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко. Издание «Бабель» писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию о том, что в МВД его назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

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