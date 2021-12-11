На Дерибасовской в Одессе запахло хвоей

В центре Одессы — на улице Дерибасовской — начали монтировать новогоднюю ёлку.
Об этом передаёт корреспондент Одесса News.
Работами занимается предприниматель Александр Драчук (Alex build company).
Чтобы ёлка была пышной, густой и нарядной, при установке используются закупленные в специальном питомнике хвойные деревья разных размеров.
В ближайшие дни новогодняя ёлка предстанет во всей своей красе перед одесситами и гостями города.
Как сообщала Одесса News, 11 декабря в одесском Горсаду открылась традиционная Х благотворительная рождественская ярмарка.
Фото: Александр Александров/Одесса News
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