На Дерибасовской в Одессе запахло хвоей

В центре Одессы — на улице Дерибасовской — начали монтировать новогоднюю ёлку.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News.

Работами занимается предприниматель Александр Драчук (Alex build company).

Чтобы ёлка была пышной, густой и нарядной, при установке используются закупленные в специальном питомнике хвойные деревья разных размеров.

В ближайшие дни новогодняя ёлка предстанет во всей своей красе перед одесситами и гостями города.

Как сообщала Одесса News, 11 декабря в одесском Горсаду открылась традиционная Х благотворительная рождественская ярмарка.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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