Главную ёлку Одессы откроют 19 декабря — в День св. Николая

В Одессе начались работы по монтажу главной новогодней ёлки города. По традиции, городская ёлка устанавливается на Думской площади в преддверии Дня Святого Николая.

Как сообщает официальный сайт города, высота главной ёлки Одессы с верхушкой составляет более 20-ти метров, ширина – 9 метров. Собирают зелёную красавицу из металлического каркаса и искусственной хвои из итальянского сырья. Украшение ёлки состоит из гирлянд и дюролайта (прозрачного шнура с расположенными внутри светодиодами), общая протяжённость которых составляет около 4-х километров. Сто тысяч светодиодов засветятся тремя основными цветами: зелёным, синим и золотистым (тепло-белым).

«Каркас и хвоя ёлки остаются прежними уже несколько лет, но ежегодно специалисты коммунального предприятия «Одесгорсвет» создают новые украшения для главной городской красавицы. В этом году ёлка также порадует новыми игрушками и огнями. Кроме того, предприятием закуплено 8,5 км светодиодной иллюминации для ремонта уже имеющейся на Приморском бульваре и украшения других улиц Одессы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году принято решение не размещать у ёлки традиционный городок животных. Все они «поселятся» на территории Стамбульского парка и в сквере на 7-й ст. Большого Фонтана.

Однако Думская площадь не будет пустовать – рядом с главной ёлкой города площадь украсит сцена из самой знаменитой новогодней сказки Э.Гофмана «Щелкунчик». По замыслу мастеров коммунального предприятия «Одесгорсвет», одесситы и гости города увидят Мышиного короля (он — символ наступающего года), его трон, балерину и, конечно, самого Щелкунчика.

В ближайшие дни коммунальные службы завершат работы по украшению городских улиц разноцветными гирляндами и светодиодной новогодней подсветкой. Городские ёлки уже установлены по Дерибасовской и возле новой мэрии по Косовской. До 19 декабря зелёные красавицы будут установлены в каждом районе Одессы.

Открытие главной ёлки города состоится 19 декабря в 16:00 на Думской площади.

Фото: «Одесса»