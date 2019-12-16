Одесситка Ястремская признана лучшей теннисисткой года в Украине

Федерация тенниса Украины подвела итоги теннисного сезона 2019 года.

Победители ежегодных номинаций были объявлены в праздничной атмосфере во время традиционного предновогоднего Гала-вечера, сообщает Федерация тенниса Украины в Facebook.

Лучшей в этом году была признана Даяна Ястремская в номинации “Игрок года”.

Как сообщала Одесса News, в завершившемся сезоне вторая “ракетка” Украины Даяна Ястремская выиграла 2 титула WTA и достигла 22-го места мировой классификации.

Кстати. Даяна Ястремская и ещё две теннисистки с одесскими корнями — Элина Свитолина и Екатерина Козлова заявлены на участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), который пройдёт 20 января — 2 февраля 2020 года.