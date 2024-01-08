Cвитолина не смогла выиграть первый титул в сезоне

Одесская теннисистка Элина Свитолина не смогла выиграть первый титул в сезоне Теннис WTA 7 января.

По сообщению издания XSPORT, в финале турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) Элина Свитолина проиграла американской теннисистке Кори Гауфф.

«Матч завершился со счётом 7:6, 3:6, 3:6 в пользу американки. За 152 минуты матча Гауфф подала три эйса, тогда как у Элины их не было. При этом Кори допустила семь двойных ошибок против трёх у Светолиной. Также Элина реализовала три из шести брейков против шести из тринадцати.

По обновлённому мировому рейтингу состоянием на 8 января, Элина Свитолина после выхода в финал на турнире в Окленде поднялась на две позиции и теперь занимает 23 место.

Улучшила своё положение в рейтинге WTA и одесская теннисистка Даяна Ястремская, которая на этой неделе занимает 96-е место (+2).

Одесса News информировала, что в полуфинал Свитолина прошла, победив китаянку Ван Сиюй.

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