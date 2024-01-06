Свитолина вышла в первый финал турнира WTA в 2024 году

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина (№ 25 рейтинга WTA) вышла в финал турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Об этом 6 января сообщает XSPORT.

В полуфинале турнира Свитолина в трёх сетах (2:6, 6:4, 6:3) победила Ван Сиюй из Китая ( № 71 WTA).

Это была первая встреча теннисисток.

В финале Свитолина сыграет против победительницы US Open 2023 года Коко Гауфф из США (№ 3 WTA). Американка в поединке против Свитолиной будет защищать титул – в прошлом году она победила на турнире в Окленде.

Свитолина и Гауфф на турнирах под эгидой WTA встречались однажды – одесситка в 2021 году победила американку на Australian Open.

Одесса News информировала, что турнир ASB Classic из серии WTA 250 проходит в Окленде с 1-го по 7 января на хардовом покрытии. Призовой фонд – $267 тыс. На пути в финал турнира Свитолина поочерёдно обыграла Каролин Возняцки из Дании, Эмму Радукану из Великобритании, Марию Боукзову из Чехии и Ван Сиюй. Это будет первый финал для украинки в новом сезоне.

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