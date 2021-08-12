Одесситы приняли участие в скандальном киевском дрифте

В Киеве на автодроме «Чайка» состоялся драйвовый UNITED DRIFT CHALLENGE 2021 (udc2021), в котором приняли участие 34 дрифтера, в том числе из Одессы.

До финала дошёл один одессит, но занял второе место. Победил белорусский дрифтер Роман Кондратенко (одессита, по чистой случайности, развернуло в последнем, главном заезде.

В рамках дрифта прошла выставка необычных авто.

Udc проводили каждый год, но в 2020 году из-за короновируса соревнования не проводились.

Не обошлось без аварий и скандала.

Как сообщали многие СМИ, утром 10 августа на Софийской площади Киева происходила съёмка с использованием экстремальных элементов. В частности, автомобили дрифтовали на большой скорости среди пешеходной зоны. При этом городская власть не давала никаких разрешений на организацию и проведение этих съёмок.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Прокуратура в рамках расследования изъяла два автомобиля, которые принимали участие в дрифте.

Компания Red Bull UA извинилась перед киевлянами и столичной властью за экстремальную видеосъёмку, в результате которой была испорчена брусчатка на Софийской площади. Певица Alyona Alyona, которая присутствовала во время скандальной съёмки компании Red Bull, присоединилась к уборке испорченной брусчатки.

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