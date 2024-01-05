Свитолина уверенно выиграла четвертьфинал турнира в Новой Зеландии

Первая «ракетка» Украины, одесская теннисистка Элина Свитолина уверенно вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) с призовым фондом $267,082.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что в матче 1/4 финала наша теннисистка (№25 WTA) обыграла Мари Боузкову из Чехии (36) – 6:0, 6:3.

Поединок продолжался 66 минут.

За выход в финал Элина сыграет против китаянки Ван Сиюй (71). Для одесситки это будет первый полуфинал после прошлогоднего Уимблдона и 45-й за карьеру на уровне WTA-тура.

Турнир в Окленде продлится до 7 января.

Одесса News информировала, что в матче второго раунда наша теннисистка (№25 WTA) обыграла представительницу Великобритании Эмму Радукану (301).

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