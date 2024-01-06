Астрономы впервые показали настоящие цвета Нептуна и Урана

Исследование, проведённое британскими астрономами, показало, что наши представления о цветах планет Нептун и Уран были ложными, а обе планеты-гиганты имеют схожие оттенки зеленовато-голубого.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что первые изображения планет, полученные во время космической миссии в 1980-х, показали, что Нептун имеет насыщенный синий цвет, а Уран — зелёный. Однако оказалось, что предыдущие изображения Нептуна были улучшены учёными, чтобы показать детали атмосферы планеты, что изменило её цвет.

«Они подчеркнули синий цвет, чтобы показать особенности, которые можно увидеть в атмосфере Нептуна, и именно поэтому изображение выглядит очень синим, но на самом деле Нептун очень похож на Уран», — сказала профессор астрофизики Эдинбургского университета Кэтрин Хейманс.

По словам британских учёных, астрономы давно знали, что большинство современных изображений двух планет не точно отражают их подлинные цвета, а улучшение изображений является нормальной процедурой в астрономических исследованиях.

Нынешний анализ показал, что Уран и Нептун имеют схожий оттенок зеленовато-голубого. Нептун имеет небольшой оттенок синего, который объясняется более тонким слоем тумана на этой планете.

Исследование также показало, что Уран выглядит немного зеленее летом и зимой, когда один из его полюсов устремлён к Солнцу. Но весной и осенью, когда Солнце находится над экватором, у него более синий оттенок.

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