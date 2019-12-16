Аркадия оказалась подходящим местом для высадки астронавтов

Американские астрономы считают, что подходящее место для высадки людей на Марсе находится в районе равнины Аркадия.

Об этом сообщает портал Naked Science.

“Безопасность и вода — важнейшие условия для выбора места посадки будущей пилотируемой миссии на Марс. Американские исследователи указывают, что таким местом может быть равнина Аркадия — обширная низменность в западном полушарии планеты”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо ровной поверхности, местность отличается богатыми запасами водного льда, находящегося совсем неглубоко под поверхностью.

«Добыть его можно буквально парой движений лопатой, чтобы не везти с собой с Земли», — говорится в сообщении.

Возможность пополнить запасы воды на Марсе позволит сэкономить на массе межпланетного корабля, а значит, выиграть в топливе, деньгах и полезной нагрузке. Кроме того, лёд интересен сам по себе: анализ его отложений принесёт новые данные о климатических циклах и прошлом Марса.

Подчёркивается, что для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и всех, кто планирует пилотируемые миссии к Красной планете, изобилие доступной воды на месте высадки выступает одним из ключевых критериев.