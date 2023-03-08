Украина просит дополнительно расследовать неудачный запуск ракеты Vega-C

Государственное космическое агентство призывает европейских партнёров провести дополнительное расследование и учесть все возможные факторы неудачного пуска ракеты Vega-С, якобы связывающегося с некачественными украинскими материалами.

Об этом сообщила пресс-служба ГКА.

Отмечается, что в ожидании результатов расследования возможных причин, повлекших аварию при пуске европейской ракеты-носителя «Вега С», агентство узнало из европейской прессы о заявлении Европейского космического агентства о возможных причинах, не оставляющих основы для дальнейших дискуссий и бросают тень на репутацию космической промышленности Украины.

«Со всем надлежащим вниманием и уважением к точке зрения наших европейских коллег из специально назначенной независимой комиссии по расследованию Государственное космическое агентство считает, что представленные выводы остаются преждевременными и всё ещё могут нуждаться в дальнейшем расследовании с целью определения того, могут ли существовать дополнительные факторы, которые привели к неудачному пуску СН «Вега С», – говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что вся продукция, поставляемая украинской космической промышленностью нашим европейским партнёрам, полностью отвечала всем необходимым требованиям.

При этом украинские специалисты, принявшие участие в определённой части расследования, к которой они были допущены, представили собственные мнения и предложения, которые объективно не нашли своего отражения в выводах независимой комиссии по расследованию.

«Какими бы ни были причины, побудившие наших европейских коллег поторопиться с недавним заявлением, Государственное космическое агентство призывает наших европейских партнёров провести дополнительное рассмотрение и анализ, которые учитывали бы другие потенциальные факторы, а также предложения украинских экспертов», — подчеркнули в ГКАУ.

Для справки. В декабре 2022 года произошёл пуск ракеты Vega-С, содержавшей спутники Pléiades Neo 5 и 6, предназначенные для наблюдения за Землёй. Однако целевой орбиты они не достигли из-за проблем со ступенью, вышедшей из строя через некоторое время после зажигания двигателя. Европейские представители увязали неудачный запуск ракеты с украинскими комплектующими.

Как сообщала Одесса News, двухступенчатая ракета-носитель Antares, разработанная с участием Украины, в ноябре 2022 года вывела на орбиту грузовой транспортный корабль Cygnus почти с 4 тоннами груза NASA для Международной космической станции.

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