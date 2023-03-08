Мошенники присвоили себе три квартиры умерших одесситов

В Одессе полицейские разоблачили злоумышленников в мошенничестве с недвижимостью, которые присвоили три квартиры общей стоимостью около двух млн грн, принадлежавших умершим людям.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что владея информацией о смерти одиноких граждан, фигуранты отчуждали их имущество путём махинаций с использованием заведомо подложных документов, а в дальнейшем продавали добросовестным покупателям.

В ходе следствия полицейские установили, что двое жителей Одессы в возрасте 50 и 56 лет в течение 2017-2019 годов завладели тремя квартирами, владельцы которых скончались и не оставили после себя наследников.

Эти квартиры после смерти их владельцев подлежали передаче в собственность территориальной общине, однако злоумышленники организовали оформление чужого имущества на своё имя путём мошенничества, изготовления и использования поддельных документов.

«В результате таких махинаций в собственность фигурантов перешли три квартиры, расположенные на улицах Марсельской, Ростовской и Слепнёва. Недвижимость они в дальнейшем продали гражданам, которые не знали, что покупают имущество, доставшееся продавцам преступным путём», — говорится в сообщении.

Таким образом, правонарушители нанесли территориальной общине материальный ущерб на сумму около двух миллионов гривен.

Следователи следственного управления совместно с оперативниками управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области провели ряд обысков по месту жительства лиц, причастных к совершению указанных преступлений, в ходе которых изъяли документацию, имеющую доказательное значение.

Собрав достаточно доказательств, следователи полиции под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в мошенничестве.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года Нацполиция Украины разоблачила махинации с землями в акватории порта «Черноморск» Одесской области почти на 25 млн грн.

Фото и видео: Нацполиция

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