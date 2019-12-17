Пока мы спали: ночью в Одессе задержаны серийные разбойники

Ночью 16 декабря оперативники управления стратегических расследований в Одесской области, следователи областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры области задержали преступную группу в момент совершения ими преступления.

Как утверждает сайт Нацполиции Украины, её организатором оказался гражданин Российской Федерации.

«К оперативникам поступила информация, что группа лиц планирует совершить серию разбойных нападений на жилища граждан. Как установили правоохранители, эти лица специализируются именно по данному виду преступления. «Работали» по принципу: чем больше частный дом, тем более ценный «улов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителям удалось установить место и вероятное время совершения следующего преступления,поэтому преступников уже ждали.

Злоумышленники заранее знали, что в доме будет хозяин, и в случае его пробуждения готовы были применить против него оружие. Но вместо владельца помещения фигурантов встретили правоохранители. Хозяин в это время находился в безопасности под охраной полицейских.

Сейчас двое граждан задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все задержанные уже имеют судимости за разбойные нападения и убийства. У организатора — гражданина РФ, обнаружили удостоверение члена общественной организации по борьбе с коррупцией. Также у членов преступной группы правоохранители изъяли оружие.

Членам группы инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст.14 ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственные действия.

Фото и видео: Нацполиция Украины