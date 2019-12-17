В Будапеште вновь арестовали капитана из Одессы

Капитана круизного судна Viking Sigyn, 64-летнего одессита Юрия К., который попал в аварию на Дунае, жертвой которой стали 28 человек, повторно арестовали в Будапеште.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AP.

«Капитан судна, причастного к майскому столкновение с экскурсионным катером на реке Дунай, во время которого погибли 28 человек, был задержан, чтобы предотвратить его побег до начала суда, заявили венгерские прокуроры в понедельник», — говорится в публикации.

Соответствующее решение об аресте 16 декабря принял Центральный районный суд Пешта. Его можно будет обжаловать.

Капитан был освобождён из заключения после того, как в октябре закончилось расследование аварии, однако ему пришлось носить электронный браслет. Кроме того, капитану было запрещено покидать место жительства без разрешения.

Как сообщала Одесса News, столкновение круизного судна Viking Sigyn с прогулочным катером на реке Дунай произошло 29 мая. Катер перевернулся и затонул. Всего на борту было 35 человек, из которых погибли 28 — преимущественно туристы из Южной Кореи.

В конце ноября прокуратура Венгрии предъявила официальное обвинение украинцу. Его обвиняют в преступном поведении, которое привело к массовым жертвам, и 35 случаях неоказания помощи после столкновения с другим катером.

Прокурор требует, чтобы суд приговорил капитана судна на девятилетний срок, а также запретил ему управлять транспортом в течение 9 лет.