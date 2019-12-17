С какими инфекциями боролись одесситы на прошлой неделе

5522 жителя Одессы обратились на прошлой неделе к семейным врачам помочь в лечении от гриппа.

Именно такое количество больных, по информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», за прошедшую неделю обратились к врачам, которые поставили им диагноз «ОРВИ» и «грипп».

Это количество практически соответствует уровню предыдущей недели. Основное число заболевших составили дети до 17-ти лет — 69,8%.

«Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе на минувшей неделе составил 555,6 и превысил эпидемический порог на 5,9%, что свидетельствует о начале эпидемического подъёма заболеваемости и среднем уровне интенсивности эпидпроцесса», — говорится в сообщении.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, коронавирус, риновирус).

Отмечается, что с начала эпидсезона вакцинацию от гриппа прошёл 3481 одессит.

Специалисты ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» для неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ рекомендуют:

— избегать контактов с лицами, имеющими очевидные признаки простуды;

— по возможности, сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте;

— тщательно соблюдать правила личной гигиены — регулярно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук;

— проводить влажную уборку и проветривание помещений, чаще бывать на свежем воздухе;

— укреплять защитные силы организма с помощью полноценного сна, сбалансированного питания, здорового образа жизни.

Отмечается также, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 8,9%, по сравнению с предыдущей неделей, и составила 113 случаев, из которых 71% — дети.

С целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 16 проб на санитарно-микробиологические показатели и 14 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам, утверждают в Лабораторном центре МОЗ.