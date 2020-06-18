Мэр Одессы вручил медработникам ключи от квартир и городские награды

Накануне Дня медицинского работника, которое ежегодно отмечается в Украине в третье воскресенье июня, мэр Одессы Геннадий Труханов принял участие в чествовании работников здравоохранения города.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Мероприятие началось с минуты молчания в память о медиках, которые отдали свои жизни, противодействуя распространению коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Геннадий Труханов поблагодарил медицинских работников города за их самоотверженный труд, преданность профессии, мужество и вручил почётные награды города. Также награды получили победители ежегодного конкурса «Лучший работник здравоохранения города Одессы».



Работу отрасли здравоохранения Одессы отметило и Министерство здравоохранения Украины, наградив руководителя профильного городского департамента Елену Якименко почётной наградой МЗУ «Благодарность».

По традиции, к профессиональному празднику было приурочено вручение квартир медикам. Геннадий Труханов вручил сертификаты на квартиры врачу-инфекционисту Одесской городской инфекционной больницы Александру Дробине и старшей медсестре гастроэнтерологического отделения городской клинической больницы №10 Татьяне Сосновской, которые многие годы состояли на квартирном учёте.Мэр Одессы вручил медработникам ключи от квартир и почетные награды города.

В День медицинского работника бизнес также не остался в стороне. Греческий туроператор «Музенидис Трэвел» вручил путёвку на двоих в Грецию заведующей отделением №10 Одесской инфекционной больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Фото: «Одесса»