Киевская полиция пришла с проверкой к Стерненко, а он её не пустил

18 июня столичные полицейские прибыли к одесскому праворадикалу, обвиняемому в убийстве, Сергею Стерненко для проверки состояния выполнения меры пресечения, однако тот их не пустил в помещение.

Об этом Стерненко сообщил в Twitter и опубликовал скрин с камеры видеонаблюдения.

«Ко мне домой пришла киевская полиция. Что-то хотят по домашнему аресту «проконтролировать». Но у них нет полномочий. Суд поручил осуществлять контроль за выполнением домашнего ареста только одесской полиции. Я им это объяснил», — написал Стерненко.

Стерненко отметил, что после этого правоохранители «пошли советоваться».

«Почему полиция плюёт на судебное решение?», — задал вопрос Стерненко.

Как сообщала Одесса News, 15 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Стерненко меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, местом пребывания на домашнем аресте в постановлении суда была указана «воинская часть в Одессе», по месту прописки.

«Это определение невозможно выполнить», — сказал активист, поскольку в настоящее время он проживает в Киеве, а вотнская часть — режимный объект.

16 июня судья Шевченковского райсуда Киева Елена Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора по делу Стерненко по изменению адреса для выполнения пресечения с места прописки в Одессе на постоянное место жительства в Киеве. Однако, согласно судебному решению, контроль за соблюдением активистом меры пресечения в виде домашнего ареста остался за полицией Одессы.

Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступлений по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.