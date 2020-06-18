«Украинский Макгрегор» из Одессы Аскар Можаров бросил вызов легенде боевых искусств

Известный боец ​​ММА (от англ. Mixed martial arts — боевые искусства) из Одессы Аскар Можаров хочет, чтобы его следующим соперником стал Элейн Нгалани по прозвищу «Пантера».

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что Элейн родился в Камеруне, но живёт и представляет Гонконг. Он четырёхкратный чемпион мира по муайтай. 7 июля Нгалани исполнится 45 лет, но он находится в отличной физической форме, что наглядно демонстрирует во время боёв.

В 2015 году перед физической мощью «Пантеры» не устоял украинец Игорь Субору — Элейн победил Игоря техническим нокаутом в первом раунде. Нгалани выступает в большом мировом промоушене Оne Fight Сhampionship (One FC), но это не помеха для Можарова.

«С Элейном мы вместе тренировались, и я восхищён его формой и отношением к работе. Это серьёзный соперник для любого бойца в ММА. Однако, считаю замечательной идеей нокаутировать Нгалани в рамках своего дебютного боя в One FC. При этом отомщу Элейну за Игоря Субору», — признаётся Аскар Можаров.

Кстати. Аскар Можаров родился и вырос в Одессе. Начал увлекаться тайским боксом в 14 лет, что отразилось на его стиле в ММА — одессит является мощным ударником. В смешанных единоборствах провёл 25 поединков на профессиональном уровне, победил в 19 из них. В мире профессиональных единоборств за Аскаром прочно закрепилось прозвище «Украинский Макгрегор».