Болградский район Одесской области «закрыли» на карантин

В Одесской области ухудшилась ситуация с распространением COVІD-19: наибольшие очаги заболеваний зафиксированы в Одессе, Подольском и Болградском районах.

Как сообщает пресс-служба Болградской райгосадминистрации, «с 18 июня в Болградском районе усилены меры по противодействию распространению COVID-19. Такое решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС райгосадминистрации, учитывая то, что на территории района зарегистрировано 84 случая заболевания».



Отмечается, что с 18 июня до особого распоряжения в районе запрещены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом, кроме перевозки легковыми автомобилями с количеством пассажиров включая водителя, до пяти без учёта лиц в возрасте до 14 лет или более пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи, а также служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами работников предприятий, учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение.

Также Болградская райгосадминистрация обратилась к Одесской облгосадминистрации о запрете с 18 июня регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

С 22 июня и до особого распоряжения запрещается работа продовольственных и непродовольственных рынков, а также работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает приём посетителей — ресторанов, кафе, летних площадок, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Управлению Госпродпотребслужбы в районе, районному сектору ГУ ГСЧС поручено в пределах компетенции принять меры, направленные на выполнение решения комиссии.

Как сообщала Одесса News, из-за сложной эпидемической ситуации в Болградском районе закрыты на карантин сёла Дмитровка и Криничное, а в Измаильском районе — село Первомайское, куда направлены группы экспертов-эпидемиологов.