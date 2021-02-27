Стерненко не будет просить у Зеленского помилования

Одесский праворадикал Сергей Стерненко не будет просить Президента Владимира Зеленского о помиловании.

Об этом сказал во время пресс-конференции в пятницу его адвокат Андрей Писаренко, пишет Укринформ.

«С ходатайством о помиловании к президенту Сергей обращаться не будет», — сказал он.

Адвокат отметил, что Стерненко является невиновным, поэтому будет обжаловать решение первой инстанции в апелляционном суде.

«Что касается амнистии. Во-первых, решение должно вступить в законную силу. Мы подаём апелляцию, мы с ней не согласны. Во-вторых, насколько мне известно, надо, чтобы Сергей этого захотел. Мы уверены, что Сергей не виноват, потому просить что-то там у президента, я уверен, что он не будет», — добавил защитник.

Также защита Стерненко отказалась от своей предыдущей просьбы о его переводе из одесского в киевское СИЗО

«Мы отказались сейчас от просьбы о переводе, поскольку опасности не существует. По информации от самого Сергея, ему сейчас ничего не угрожает, поэтому будем смотреть, как дальше будут развиваться события. Если будет ухудшение, то, возможно, снова будем просить перевести (в Киев, — ред.). В настоящее время он остаётся в Одессе», — сказал другой адвокат активиста Маси Найем.

Как сообщала Одесса News, Приморский районный суд Одессы 23 февраля признал Стерненко виновным в похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия, и приговорил его к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. До обжалования приговора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Стерненко отрицает свою причастность к похищению и настаивает на политической мотивированности дела.

Защита заявила о намерении как можно быстрее подать апелляцию.

23 февраля в разных городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

Фото: Укринформ

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