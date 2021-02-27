В Украине стартует первый этап сертификации учителей — пока добровольный

В Украине 27 февраля стартует первый этап сертификации учителей младших классов, в котором примут участие около двух тысяч педагогических работников.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

«1 755 учителей из 1 234 учреждений образования будут проходить 27 февраля независимое тестирование», — говорится в сообщении.

Как отмечается, тестирование начнётся в 11:00, а допуск участников к пунктам будет осуществляться с 10:15 до 10:50. Участники сертификации должны предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и письмо-вызов, которое нужно самостоятельно распечатать.

Время тестирования профессиональных знаний и умений учителей начальных классов — 180 минут. Тест будет состоять из 100 заданий, и максимальное количество баллов, которое можно набрать, — 100.

В УЦОКО напомнили, что в аудитории пункта тестирования инструкторы должны выдать каждому Карточку участника сертификации, и ответственный за пункт тестирования сделает в ней отметку о прохождении независимого тестирования.

После завершения работы над тестом участники сертификации должны сдать старшим инструкторам бланки с ответами. Они сразу будут вложены в пакет для отправки материалов.

Сертификация состоит из трёх этапов, которые проходят последовательно: независимого тестирования участников сертификации; самооценки участниками сертификации собственного педагогического мастерства; изучения практического опыта работы участников сертификации.

Успешное прохождение сертификации позволяет учителям получать надбавку в 20% к зарплате в течение срока действия сертификата — трёх лет.

Сертификат может засчитываться как прохождение очередной (внеочередной) аттестации.

Пилотный проект по добровольной сертификации будет внедряться в течение 2021 года. В дальнейшем предусмотрено, что сертификация заменит обязательную аттестацию педагогических работников.

Как сообщала Одесса News, Кабмин упростил условия открытия и работы детсадов: теперь дошкольные учреждения смогут привлекать компании для обеспечения питания и медицинского обслуживания, а также нанимать на работу не только педагогических работников.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod