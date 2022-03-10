С 14 марта в школах Одессы начнётся онлайн-обучение

С 14 марта в школах Одессы начинается онлайн-обучение.

Об этом заявила Елена Буйневич, директор Департамента образования и науки Одесского горсовета.

«На прошедшей неделе было налажено обучение практических психологов с нашими детьми, чтобы максимально стабилизировать их психологическое состояние. На этой неделе мы проводим онлайн-встречи детей с психологами и классными руководителями. С понедельника, 14 марта, мы начнём онлайн-обучение. Доступ к нему – по желанию и возможности. Уроки будут начинаться не раньше 9 утра, 2-3 урока в день, чтобы не перегружать детей. В основном будет повторение пройденного материала. Не будут отмечать присутствующих и отсутствующих. Уроки будут проводить учителя, имеющие доступ к интернету», — сказала Буйневич.

Видео: «Одесса»

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