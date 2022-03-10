С корабля РФ из акватории Одесского залива совершено пять выстрелов в небо над городом

10 марта российский корабль совершил из акватории Одесского залива пять выстрелов в небо над городом.

Об этом сообщает представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

«Российский корабль совершил 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация сейчас уточняется. Позже прокомментирую. Скоты пуляют по воробьям, потому что они мерзавцы. Запугивают Одессу? Русский корабль, иди нах#й!», — отметил Братчук.

Как впоследствии сообщил спикер ООВА, «выстрелы России в принадлежащей Украине акватории Чёрного моря были проверкой и разведкой, чтобы выявить огневые позиции наших сил ПВО».

Как сообщала Одесса News, защитники Одессы надёжно сдерживают эскадры вражеских кораблей, которые ранее приближались к побережью города. Большинство из них перебазировались к крымскому мысу Тарханкут и озеру Донузлав. Огнём подразделений Противовоздушной обороны ВСУ в течение последних четырёх суток уничтожены в районе Одессы четыре самолёта СУ-25 и два вертолёта противника.

Фото: XYODESSA

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