Два болгарских футболиста покинули «Черноморец»

Два футболиста из Болгарии одесского «Черноморца» покинули команду и Украину.

Об этом сообщает официальный сайт ФК»Черноморец».

«Жестокая и подлая война, которую преступный российский режим ведёт против Украины на её территории, накладывает отпечаток на всю нашу жизнь. К сожалению, в это время не до футбола. Для ФК «Черноморец» безопасность игроков – не пустой звук. Сегодня вынуждены сообщить, что команду покинули наши болгары — Мартин Петков (с ним был расторгнут контракт) и Борислав Цонев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лучший бомбардир Winter Cup Цонев на полгода станет игроком софийской «Славии». После аренды он вернётся в Одессу. «Мы все видели в Бориславе одного из лидеров новой команды Романа Григорчука. Надеемся, что полгода игровой практики сделают Цонева ещё более ярким футболистом. Будем с нетерпением ждать его возвращения», — говорят в команде.

«Но в первую очередь ждём окончания российской военной агрессии. Защищайте страну, оставайтесь с «Черноморцем»! Одесса и Украина победят», — резюмируется в сообщении.

Фото: ФК»Черноморец»

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