Удастся ли первой леди Украины вернуть молоко в школу

По инициативе супруги Президента Украины Елены Зеленской разрабатывается пилотный проект дополнения школьного питания молочными и кисломолочными продуктами.

Однако окончательное решение относительно «молочки» в школьном меню будут принимать педиатры, диетологи и Министерство здравоохранения, написала Елена Зеленская в Facebook.

“Прозвучало много аргументов за “молочку” в школьном питании, но не меньше и аргументов против. Все они – весомые и обязательно будут учтены. Особенно ввиду увеличения случаев непереносимости лактозы. Решающее слово будет за педиатрами и диетологами, которые помогают разработать оптимальный вариант, безопасный и полезный для детей. А также за Министерством здравоохранения, без положительного заключения которого невозможно внедрить эту или любую другую подобную программу”, — отметила первая леди.

Она отметила, что задача государства – предоставить возможность, а воспользоваться ею или нет – решат дети и их родители.

Одновременно Зеленская подчеркнула, что пилотный проект не ограничивается только молоком. По её словам, это – натуральные, без сахара и красителей молочные и кисломолочные продукты в целом как источник кальция и витамина D, необходимых для нормального роста и здоровья костей.

“Для меня как мамы полезный “перекус” – это орехи, фрукты или сухофрукты, натуральный йогурт. К сожалению, в школьных буфетах таких продуктов почти нет. Зато без проблем можно купить чипсы, сухарики, даже лапшу быстрого приготовления, сладкие газированные напитки, высококалорийные шоколадные батончики и тому подобное”, — подчеркнула супруга Президента.

Как сообщается на официальном сайте Главы государства, проект Зеленской начался с комиссионного обследования и оценки состояния системы школьного питания. К этому процессу присоединились представители Министерства образования и науки, Минздрава и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе с Госпродпотребслужбой и другими госучреждениями.

По данным Офиса Президента, создана постоянно действующая рабочая группа, в которую вошли представители госорганов, нардепы и общественные организации. До 28 февраля будут проверены 500 школ коммунальной формы собственности по всем областям, техническое состояние и оснащение в них школьных пищеблоков, рецептура, по которой готовят детям, меню, калорийность и его разнообразие, доступ к питьевой воде и её качество, систему контроля качества и безопасности продуктов и их надлежащее хранение, общее санитарно-гигиеническое состояние.

После проверки будет подготовлен соответствующий отчёт о текущем состоянии действующей системы школьного питания и путей её совершенствования.

Как сообщала Одесса News, днями Елена Зеленская посетила интерактивную выставку-путешествие Ukraine WOW на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Фото: Пресс-служба ОП, Facebook