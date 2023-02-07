Школам Одессы продлены каникулы, детсады возвращаются к обычному графику работы

С 8 февраля детские сады, работающие очно, возвращаются к обычному графику работы.

Об этом сообщает Департамент образования и науки на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что питанием дети в садиках будут обеспечены.

«Школам продлевают каникулы до конца недели. По решению администрации, начинают очные занятия школы, в которых есть свет. Учреждения образования информируют родителей о ситуации в конкретной школе», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в связи с критической ситуацией с обеспечением Одессы электроэнергией были объявлены каникулы в учебных заведениях 6 и 7 февраля.

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