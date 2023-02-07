«Моряки» победили узбекских футболистов на тренировочных сборах в Турции

Футболисты одесской команды «Черноморец» завершили тренировочный сбор в Турции победой в товарищеском матче с футболистами узбекской команды «Турон».

Об этом сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец».

Отмечается, что матч прошёл в сопровождении ливня, который в первом тайме не прекращался ни на минуту.

«Команды приспособились к условиям, ведь для профессионалов нет неудобной погоды. Уже первая атака «Черноморца» привела к голу. Отличный пас удался Александру Васильеву из центра поля. Даниил Алефиренко принял мяч, обыграл голкипера и завёл сферу в ворота. Шла 8 минута игры», — говорится в сообщении.

Через 10 минут «Турон» отыгрался. Одесситы выполняли штрафной, потеряли мяч и получили опасную контратаку. Прострел слева, удар с линии вратарской и 1:1, — описывает футбольные баталии спортивный обозреватель ФК «Черноморец».

«До перерыва у одесситов было несколько неплохих моментов, чтобы выйти вперёд. Но с ударами Штогрина и Васильева справился вратарь, а удару Наумца не хватило точности», — говорится в комментарии к матчу.

Подчёркивается, что «одесситы действовали более агрессивно в атаке и заслуженно забили третий мяч. Навес Зиги Бадибанги головой замкнул Виталий Ермаков. А точку в матче поставил Евгений Селин. В этот раз передачу со штрафного выполнял Влад Наумец, а центральный защитник головой поразил сетку ворот узбекской команды. 4:2».

Таким образом, «Черноморец» на мажорной ноте завершил турецкий сбор и возвращается в Одессу, где продолжит подготовку ко второму кругу чемпионата страны.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года полузащитник-универсал одесского клуба «Черноморец» Иван Бобко на правах аренды присоединился к «Карпатам».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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