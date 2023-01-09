Команду «Черноморца» покинул вице-капитан, полузащитник Иван Бобко

Вторую часть сезона 2022/2023 вице-капитан «Черноморца», полузащитник Иван Бобко проведёт во Львове.

Как сообщает в Facebook ФК «Черноморец«, полузащитник-универсал одесского клуба Иван Бобко на правах аренды присоединился к «Карпатам».

«Опытный игрок будет помогать львовянам в решении задачи возвращения команды в Премьер-лигу», — говорится в сообщении.

ФК поблагодарил Ивана за первый круг чемпионата УПЛ 22/23, который он провёл в команде «Черноморец» и пожелал ему вывести «Карпаты» в элитный дивизион.

Отмечается, что в составе «Черноморца» в осенней части чемпионата Иван Бобко забил один мяч, неоднократно выводил «моряков» на поле в качестве капитана. За эти месяцы Иван предстал перед болельщиками полностью восстановившимся от тяжёлых травм — полузащитник эффективно шёл в прессинг, не избегал черновой работы, активно помогал как игрокам атаки, так и игрокам обороны.

«Иван, ты образец честной игры! Знай, что одесситы всегда с тобой», — резюмируется в сообщении.

Как информировала Одесса News, в январе 2023 года капитан одесских «моряков» Сергей Кравченко покинул «Черноморец», завершив карьеру игрока.

Фото: ФК «Черноморец»

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