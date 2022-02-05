Баскетбольная Суперлига: «Будивельнык» победил «Одессу», «Мавпы» сильнее «Химика»

В матче баскетбольной Суперлиги «Будивельнык» победил на домашней площадке «Одессу» – 88:68, а «Черкасские Мавпы» обыграли дома «Химик» (Южный) – 80:78.

Как сообщает XSPORT, киевский «Будивельнык» уверенно победил «Одессу» в домашнем матче регулярного чемпиона Суперлиги. Поединок завершился со счетом 88:68. Самым результативным игроком стал американский защитник киевлян Арчи Гудвин, набравший 20 очков, 6 подборов и 3 передачи при 2-х потерях и 2-х фолах. Среди одесситов отметился Томс Лейманис с 16-ю очками, 4-я подборами, 4-я передачами и 3-я перехватами в активе.

Отмечается, что в таблице «Будивельнык» с четырьмя победами кряду идёт на втором месте, уступая непобеждённому «Прометею». «Одесса» расположилась на 10-м месте с 8-ю победами после 27 матчей.



В другом матче дня «Черкасские Мавпы» обыграли дома «Химик» (Южный) – 80:78.

«Игра была равной, но в каждой из четвертей хозяева были немного результативнее, благодаря чему «Мавпы» подошли к заключительному отрезку с небольшим преимуществом. В четвёртой четверти казалось, что «Химик» совершит камбэк, однако хозяева всёе же смогли удержать преимущество и одержать минимальную победу над гостями», — говорится в сообщении.

Самые результативные игроки матча: Иван Ткаченко («Мавпы») и Александр Ковляр («Химик») – по 20.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы: 1.«Прометей» – 24 побед (24 матчей) – 100%, 2.«Будивельнык» – 21 (28) – 75%, 3.«Киев-Баскет» – 18 (26) – 69%, 4.«Днепр» – 16 (26) – 61%.

Как сообщала Одесса News, в матче баскетбольной Суперлиги «Черкасские Мавпы» победили на домашней площадке «Одессу» – 82:78.

Фото и видео: XSPORT

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