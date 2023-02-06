В Одессе объявили 2 дня школьных каникул

В связи с критической ситуацией с обеспечением Одессы электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля.

Об этом информирует в Telegram Одесса. Официально.

Также к сведению родителей сообщается, что во всех очных детсадах будут работать дежурные группы.

Как сообщала Одесса News, вследствие серьёзной аварии на одном из энергетических объектов НЭК «Укрэнерго», повлекшей за собой пожар, практически полностью обесточен Одесский район и город Одесса.

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