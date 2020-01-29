Кто в Одессе 29 января останется без света

29 января компания «Одессаоблэнерго» намерена проводить ремонтные работы, из-за чего на территории Одессы запланировано масштабное отключение электроснабжения.

Так, с 9:00 и до 17:00 в этот день электроснабжение будет прекращено по следующим адресам:

— 1-й Орловский переулок, 2, 4, 6;

— ул. 10-я линия, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34а, 29а, 35а, 32, 33, 34, 35, 37;

— 11-я линия, 25, 33б 27, 31, 26а, 28а, 28, 29, 33а, 33в, 35, 33, 26;

— 13-я линия, 4, 4а, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 6а, 6;

— 15-я линия, 1, 3, 5, 7, 9;

— 19-я линия, 1, 2, 3;

— 2-й Воронежский переулок, 1;

— 25-я линия, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24;

— 26-я линия, 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27;

— 27-я линия, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

— 28-я линия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8_2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22;

— 29-я линия, 11б, 1, 7а, 12а, 2, 5/2, 16а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51;

— 30-я линия, 1, 3, 5, 7, 8, 3а, 1а, 8б, 10, 8а, 12, 14;

— 32-я линия, 1, 9, 11а, 16/1, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 4а;

— 33-я линия, 2, 3;

— 40-летия обороны Одессы, 8;

— Академика Заболотного, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 13а, 25, 39а, 18а, 43а, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 41;

— Воронежская, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 8/2, 20а, 16, 20, 12а;

— Генерала Бочарова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 53, 55;

— Героев Сталинграда (переименована в Героев обороны Одессы), 14, 22, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98;

— Затонского (переименована в Ойстраха), 7а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18;

— Десантный бульвар, 1, 4, 6, 16, 18;

— ул. Днепровская, 108;

— просп. Добровольского, 151/5, 151/2, 71, 75а, 63, 120, 132, 124, 122, 134, 136, 151/1, 128, 130, 139, 83, 79а, 118, 77а, 96, 147/1, 147/2, 143, 149/3, 149/4, 149/1, 73а, 139а, 149/2, 75, 155, 123, 67, 125, 127, 129, 81а, 92, 138, 109, 109а, 145, 107, 105, 111, 65, 141, 153, 151/4, 151/3, 131, 97, 95, 99, 101, 93, 85, 87, 89, 69;

— ул. Жолио–Кюри, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 50, 37а, 31/2, 31а, 31б, 31/1, 60, 33а/c, 31г, 33а/с524, 44а, 32а/с, 31е, 62, 31д;

— Ильичёвка (полностью);

— ул. Капитана Кузнецова, 103, 110, 112, 114;

— Крымская, 62, 64, 72а, 63, 66, 70, 80, 82;

— Курская улица, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 129, 131, 133, 135, 161а, 113а, 137, 167б, 155а, 147а, 139г, 99а, 107а, 139, 141, 143, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 167;

— Марсельская, 1, 26;

— Махачкалинская, 9, 10, 11, 4а, 6;

-О рловская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 35а, 11, 42а, 33а, 47а, 48а, 12а, 23а, 31а, 22а, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59;

— Паустовского, 31/1, 29;

— переулок Ивана Франко, 73а;

— Днепропетровская дорога (переименована в ул. Палия), 94, 108, 118, 84/2, 96;

— Трасса здоровья, 5, 16, 5б, 5а, 12, 10а, 9, 10, 14, 18;

— Тульская, 1, 3а, 3, 13.

С 9:00 до 19:00 будут обесточены ул. Ильфа и Петрова, 15, 19, 13а, 11а, 13, 17 и Педагогическая, 46 и 46а.