В Одессе открылась первая площадка для сбора крупногабаритного мусора

В Одессе создают специально отведённые площадки, куда горожане могут вывозить крупногабаритный мусор.

Как сообщает официальный сайт города, первая площадка для сбора крупногабаритного мусора уже открылась и работает по адресу: 2-й Полевой переулок (возле трамвайного депо №2).

«Мы часто становимся свидетелями того, как возле мусорных контейнеров люди складируют старые холодильники, шкафы, газовые плиты и прочее. Я призываю всех одесситов сдавать всё ненужное на специально отведённые площадки, откуда оно будет централизованно вывозиться», — заявил руководитель департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман.

Также чиновник сообщил, что до конца января в Одессе откроют ещё 6-7 таких площадок.

