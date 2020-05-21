Мэр Одессы побывал у севшего на мель танкера «DELFI»: что решил

21 мая мэр Одессы Геннадий Труханов провёл выездное рабочее совещание на берегу пляжа «Дельфин» в связи с выявлением факта утечки нефтепродуктов с затонувшего судна «DELFI».

Как сообщает официальный сайт города, в ходе совещания прошло обсуждение мер по предотвращению загрязнения акватории Чёрного моря в районе пляжа «Дельфин» после залпового выброса нефтепродуктов.

Как отметил Геннадий Труханов, решение вопроса о ликвидации последствий крушения – в юрисдикции государственных органов власти.

Однако, несмотря на Приказ Государственной службы морского и речного транспорта Украины и многочисленные обращения городского совета, судно «DELFI» до сих пор находится в районе пляжа.

«Наша спасательно-водолазная служба сегодня зафиксировала утечку нефтепродуктов, которые всё ещё находились на борту судна. На место выехали соответствующие городские службы, факт зафиксирован Нацполицией. Проведён забор воды для лабораторных анализов на предмет превышения допустимых норм. Конечно же, мы примем все необходимые меры, чтобы очистить акваторию Чёрного моря, будем и дальше осуществлять мониторинг воды и патрулирование. Но факт остаётся фактом – в курортный сезон этот пляж пока не пригоден для отдыха», – прокомментировал Геннадий Труханов.

По итогам совещания принято решение провести 22 мая контрольную пробу для определения состояния воды после очистки, которую осуществили сегодня.

Ежедневный мониторинг воды и воздуха возобновлён.

Городской голова отметил, что муниципальные службы продолжат патрулирование, а пляж будет закрыт для отдыха одесситов и гостей города.

Как сообщала Одесса News, в ноябре прошлого года в результате сильного шторма танкер «DELFI» выкинуло на мель в районе пляжа «Дельфин», где он и находится по сей день.

В рамках своих полномочий Одесский городской совет во взаимодействии с органами Нацполиции и Государственной пограничной службы Украины организовал патрулирование этой зоны с целью предотвращения травмирования граждан и недопущения купания.

В данной зоне с момента крушения и по март 2020 года проводился ежедневный мониторинг воды, а, учитывая, что показатели находились в пределах нормы, с апреля мониторинг проводился один раз в семь дней.

Фото: Одесса News/Александр Александров, «Одесса»