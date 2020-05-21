В Нефтяную гавань Одессы доставлено более 76 тысяч тонн нефти из США

Поздним вечером 20 мая был заведен в Нефтяную гавань и поставлен к причалу 2-н танкер UMLMA (L=244 m, флаг Катара), который доставил в Украину 76 430 тонн нефти, добываемой на американском континенте.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации Одесского морского порта.

«Порт отправки — NEDERLAND TEXAS. В роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, в отличие от предыдущих танкеров, которые привозили нефть сорта Bakken, на т/х UMLMA в Украину впервые завезена партия т.н. «лёгкой техасской» нефти — West Texas Intermediate (WTI). Сырьё этой марки используется, в основном, для производства бензина.

Отмечается, что на нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.

Как сообщала Одесса News, в этом году Одесский порт уже принял одну судовую партию американской нефти — 80,5 тыс. тонн, которую 25 марта доставил танкер Minerva Kythnos (L = 249 m, флаг Греции). Кроме того, в 2019 году через одесскую нефтегавань в сторону Кременчуга было отправлено три партии нефтесырья из США, общим объёмом 231,5 тыс. тонн.