В Черноморском порту скопилось 23 тонны нерастаможенных игрушек

С конца прошлого года в Черноморском рыбном порту находится контейнер с нерастаможенными детскимим игрушками.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, предлагая передать их детдомам, больницам и детям военнослужащих.

«В конце 2019 года в Черноморский рыбный порт поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства», — отметил Зеленский.

По его словам, общий вес груза — более 23 тонн.

«Для чиновников это просто статистика. А для детей — это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны припадать пылью на таможенных складах или ещё хуже — «по-тихому» распродаваться недобросовестными лицами», — подчеркнул глава государства.

Президент призвал Кабинет Министров провести все необходимые проверки, в частности, относительно безопасности игрушек, и передать их детским домам, детским больницам, социально незащищённым семьям и детям военных.

Фото: Facebook