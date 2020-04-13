В Черноморск из Турции прибывают паромом ещё 40 украинцев

40 граждан Украины отправились из турецкого черноморского порта Карасу в Черноморск.

Об этом сообщил Черноморск News со ссылкой на информагентство «Телеграф».

«В рамках программы «Защита», созданной для помощи нашим гражданам и оказания им содействия в возвращении на родину, сохранено регулярное паромное сообщение с Турцией. Наш паром вновь отправился из турецкого порта Карасу в Черноморск. Из разных регионов Турции мы доставили в порт для возвращения на родину 40 граждан Украины», — рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посла Украины в Турции Андрей Сибига.

По его словам, вечером перед отправлением автобусов в порт Карасу возникла непредвиденная накладка: с полуночи вводился комендантский час, что означало необходимость получения специальных разрешений.

«Последнее из необходимых разрешений консул в Анкаре получил ночью, около часа, тогда как выезд был запланирован на два часа ночи. Турецкая сторона пошла навстречу, все разрешения были предоставлены и на транспортные средства, и на людей, которых мы перевозили», — рассказал дипломат.

Всего из трёх пунктов сбора в Турции — Анкары, Стамбула, Анталии — в Карасу были доставлены 40 граждан. Транспортом из Анкары людей также забирали в Эскишехире и Бурсе.

Чтобы гарантировать беспрепятственную доставку граждан Украины в порт, она осуществлялась при непосредственном участии руководителей консульских учреждений.

«Сейчас готовимся к очередному рейсу парома, который предварительно планируется на следующую субботу, 18 апреля. На данный момент в системе «Защита» зарегистрировано ещё 40 наших граждан, ожидающих возвращения на родину. Мы с ними в контакте, оказываем содействие и отрабатываем возможные варианты их возврата в случае чёткого и твёрдого желания это осуществить», — рассказал Сибига.

Как сообщала Одесса News, 6 апреля из Турции в Украину паромом «Карасу — Черноморск» прибыли 35 наших соотечественников.