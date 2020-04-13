В Украине от коронавируса умерло 93 человека

В Украине по состоянию на утро понедельника, 13 апреля, зарегистрировано 3 102 случая заражения коронавирусом, 93 человека умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Подтверждено 3102 случая COVID-19, — говорится в сообщении.

Всего в Украине исследовано 32496 образцов новой коронавирусной инфекции методом ПЦР. В течение 12 апреля получено 325 сообщений о новых подтверждённых случаях.

В общем случаи подтверждены

Винницкая обл. — 194 случая (8 выздоровели)

Волынская обл. — 78 случаев (2 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 60 случаев (5 выздоровели)

Донецкая обл. — 11 случаев (1 выздоровел)

Житомирская обл. — 94 случая

Закарпатская обл. — 92 случая (3 выздоровели)

Запорожская обл. — 85 случаев (10 выздоровели)

Ивано-Франковская область — 300 случаев (12 выздоровели)

г. Киев — 495 случаев

Киевская обл. — 216 случаев (9 выздоровели)

Кировоградская обл. — 142 случая

Львовская обл. — 124 случая (6 выздоровели)

Луганская обл. — 3 случая

Николаевская обл. — 5 случаев

Одесская обл. — 69 случаев

Полтавская обл. — 25 случаев

Ровенская обл. — 125 случаев (7 выздоровели)

Сумская обл. — 74 случая (2 выздоровели)

Тернопольская обл. — 273 случая (7 выздоровели)

Харьковская обл. — 11 случаев

Херсонская обл. — 31 случай

Хмельницкая обл. — 22 случая (3 выздоровели)

Черкасская обл. — 102 случая (1 выздоровел)

Черновицкая обл. — 462 случая (21 выздоровел)

Черниговская обл. — 9 случаев.

На амбулаторном лечении 1 731 пациент. Всего госпитализированы 1 179 человек, из них 49 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 97 человек уже выздоровели, из них 2 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Анализы на выявление коронавируса в Украине проводят прежде всего людям, имеющим явные симптомы заболевания COVID-19, у контактных лиц, людей, вернувшихся из-за границы и имеющих симптомы болезни, рассказал в воскресенье на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его убеждению, «самые критичные три симптома — это температура, кашель и затруднённое дыхание. У этих людей 100 процентов забирается материал для проведения исследований в вирусологических лабораториях».

Как отметил Ляшко, пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается 17 апреля, а из карантина можно будет выходить с 24 апреля, «если мы будем соблюдать карантинные меры».

При этом Ляшко отметил, что прогнозировать ситуацию трудно, поскольку это новый вид возбудителя, и он может повести себя неожиданно.

«Сейчас мы накладываем наш сценарий на тот сценарий, который был в европейских странах, и чётко видим, что благодаря тому, что ввели превентивные меры, от 100 до 1 000 случаев мы шли больше дней, чем, например, Италия. От 1 000 до 10 000 тоже идём медленнее, увидим, как дойдём», — рассказал замминистра.

По словам Ляшко, коронавирус станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично.

«Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу, и мутации не будут вызывать болезнь — это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придётся жить в новых биологических реалиях», — отметил заместитель министра.

При этом он выразил надежду, что всё-таки появится вакцина или препараты для лечения COVID-19, и людям не придётся жить постоянно в ограничительных мерах.

Как сообщала Одесса News, на вечер воскресенья 67 человек в Одесской области имеют подтверждённый диагноз заболевания COVID-19: 38 — по области, 29 — в Одессе. К этому часу прибавилось ещё 2 инфицированных — 75-летний одессит и 39-летний житель Беляевки.