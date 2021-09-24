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На выходных 25 и 26 сентября одесситов приглашают на вакцинацию от COVID-19

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25 и 26 сентября одесситов приглашают на вакцинацию от COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте города, центры массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе в ближайшие выходные будут работать два дня – в субботу, 25 сентября, и воскресенье, 26 сентября, с 9:00 до 18:00 по таким адресам:

  • пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  • ул. Семёна Палия, 125-Б, ТЦ DEPOt, 2 этаж;
  • ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж);
  • парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);
  • ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;
  • Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
  • ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;
  • ул. Левитана, 62, КДЦ №20;
  • пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  • Международный аэропорт «Одесса».

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Для прививок в достаточном количестве имеются вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Для удобства одесситов организована предварительная онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу.

Отмечается, что для вакцинированных людей значительно смягчаются карантинные ограничения «жёлтой» зоны, которые начали действовать в Одессе с 23 сентября.

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