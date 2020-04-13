Одесские власти сообщили о первой смерти от коронавируса

В Одесской области зафиксирован первый летальный случай пациента с COVID-19.

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый.

«К сожалению, в Одесской области зафиксирован первый летальный случай пациента с коронавирусом. Ушла из жизни пациентка 1959 г.р. в Подольске», — написал Куцый.

Скончавшаяся женщина жила в Подольске одна, поступила в больницу в четверг в бессознательном состоянии, в котором нашли её соседи. При обследовании обнаружили пневмонию и взяли анализ. Скончалась женщина на следующий день после госпитализации. После смерти лаборатория дала положительный результат на COVID-19.

В Подольске заразились коронавирусом ещё 3 женщины в возрасте от 38 до 65 лет.

Таким образом, уже 67 человек в Одесской области имеют подтверждённый диагноз заболевания COVID-19: 38 — по области, 29 — в Одессе.

Официальный сайт города разместил такую инфографику по ситуации в Одессе:

«Вирус наступает. При ухудшении самочувствия — сразу обращайтесь к врачу. Ещё раз подчёркиваю — не пренебрегайте карантинными мерами и не умаляйте угрозу! НЕ подвергайте опасности себя и родных! Берегите себя. Оставайтесь дома», — предупредил глава ООГА.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 12 апреля было зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 83 человека умерли.