Украина месяц в карантине: в среднем по 90 человек заболевших в день и по 3 — умерших

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 83 человека умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Всего в Украине исследовано 30 314 образцов методом ПЦР, — говорится в сообщении.

В течение 11 апреля получено 266 сообщений о новых подтверждённых случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров.

В разрезе областей случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 174 случая (8 выздоровели)

Волынская обл. — 71 случай (2 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 58 случаев (5 выздоровели)

Донецкая обл. — 11 случаев (1 выздоровел)

Житомирская обл. — 74 случая

Закарпатская обл. — 82 случая (3 выздоровели)

Запорожская обл. — 83 случая (10 выздоровели)

Ивано-Франковская область — 291 случай (12 выздоровели)

— 291 случай (12 выздоровели) г. Киев — 416 случаев

— 416 случаев Киевская обл. — 159 случаев (9 выздоровели)

Кировоградская обл. — 118 случаев

Львовская обл. — 111 случаев (6 выздоровели)

Луганская обл. — 3 случая

Николаевская обл. — 2 случая

Одесская обл. — 63 случая

Полтавская обл. — 25 случаев

Ровенская обл. — 119 случаев (3 выздоровели)

Сумская обл. — 73 случая (2 выздоровели)

Тернопольская обл. — 243 случая (3 выздоровели)

Харьковская обл. — 11 случаев

Херсонская обл. — 31 случай

Хмельницкая обл. — 19 случаев (3 выздоровели)

Черкасская обл. — 99 случаев (1 выздоровел)

Черновицкая обл . — 432 случая (21 выздоровел)

. — 432 случая (21 выздоровел) Черниговская обл. — 9 случаев.

На амбулаторном лечении находятся 1 504 пациента. Всего госпитализированы 1 100 человек, из них 48 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%).

В общем 89 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщала Одесса News, на 8.30 утра 12 апреля в мире заболел 1 780 649 человек, умерло 108 837. Наибольшее количество умерших в США — 20 580 человек и в Италии — 19 468.