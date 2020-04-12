Lamborghini начала шить медицинские маски

Итальянская компания Automobili Lamborghini начала шить защитные маски из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится на официальном сайте автопроизводителя, пишет Укринформ.



«В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день», — заявил президент Lamborghini Стефано Доменикали.



Отмечается, что компания переоборудовала часть завода в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы изготавливать хирургические маски для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией.

По данным Worldometer, количество подтверждённых случаев COVID-19 в Италии составляет 152 271, из них летальных 19 468, выздоровели 32 534 человека.

Кстати, на 8.30 утра 12 апреля в мире заболел 1 780 649 человек, умерло 108 837 человек. Наибольшее количество умерших в США — 20 580 человек и в Италии — 19 468.

Как сообщала Одесса News, французский производитель предметов роскоши, модный дом Chanel объявил, что будет производить защитные маски и рубашки в рамках усилий по борьбе с пандемией коронавируса Covid-19.