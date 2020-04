Китай объявил 4 апреля днём памяти погибших от коронавируса

Власти Китая объявили 4 апреля днём траура в память о погибших от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил Госсовет КНР, сообщает Укринформ со ссылкой на Xinhua.

«В Китае будет проведён национальный траурный субботний день памяти мучеников, которые погибли в борьбе со вспышкой новой коронавирусной болезни (COVID-19), и соотечественников, умерших от этой болезни», — говорится в сообщении.

В знак траура приспущены государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей, приостановлена общественная развлекательная деятельность.

В 10 часов утра по местному времени китайцы по всей стране почтут память жертв COVID-19 трёхминутным молчанием.

По данным Worldometer состоянием на 8.30 4 апреля в Китае зафиксировали 19 новых случаев (всего 81 639) и 4 новых смерти (3 326 всего).

СМИ мира за истекшие сутки принесли печальные сообщения о новых жертва коронавируса среди известных людей.

Так, на 81-ом году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19, в Лос-Анджелесе скончался легендарный соло-исполнитель Билл Визерс, автор хитов Is not No Sunshine, Lean on me и Lovely Day, сообщает Daily Mail. В 2015 году имя Билла Визерса было внесено в Зал славы рок-н-ролла. Певец умер от осложнений работы сердечно-сосудистой системы после того, как у него был диагностирован коронавирус.

В Италии в возрасте 84 лет скончался дизайнер итальянского бренда обуви Серджио Росси от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает WWD. Он начал изготавливать обувь в начале 1950-х годов и запустил свою одноименную марку в 1968 году. Дизайнер сотрудничал с такими модными домами, как Versace, Dolce&Gabbana и Azzedine Alaïa.

Известный комик Эдди Лардж умер в Великобритании от коронавируса COVID-19, которым заразился в больнице, пишет Mirror. У него была сердечная недостаточность и, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце не справилось. Шотландский комедийный актёр Эдди Лардж стал известным, выступая в дуэте Little and Large с Сидом Литтлом, созданным в 1971 году и ставшим любимым комедийным дуэтом в Великобритании.

По данным Worldometer, в мире по состоянию на 8.30 4 апреля зафиксированы 1 млн 9 тыс 711 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, 59 196 человек умерли, выздоровели 228 975 человек.

Как сообщала Одесса News, на утро 4 апреля в Украине ПЦР-исследованием лабораторно подтверждено 1072 случая коронавирусной инфекции, в Одесской области 26.